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ФСБ задержала мужчину за осквернение Корана

10:15
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Он сделал это около мечети

В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб сжег Коран возле мечети. Как рассказал задержанный, сотрудники СБУ вышли на него через популярный мессенджер.

Они не скрывали своих намерений - спровоцировать на территории России конфликт на религиозной почве, и предложили молодому человеку за деньги осквернить священную для мусульман книгу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих, сообщает "ТВ Центр".

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