Зеленский признал потерю Артёмовска

Город был освобождён 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артёмовск. Об этом он заявил на полях саммита G7 в Хиросиме, сообщает РИА Новости.

Ранее с завершением операции по освобождению Артёмовска всех её участников поздравил президент Владимир Путин. А в ночь на 21 мая об освобождении Артёмовска сообщило Минобороны России.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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