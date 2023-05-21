Самоходные миномёты "Тюльпан" нанесли удар по позициям ВСУ

Все цели поражены

Российские войска наносят мощные удары по позициям неонацистов по всей линии соприкосновения. Минобороны опубликовало новые кадры работы российских артиллеристов.

Расчёты самоходных миномётов "Тюльпан" выпустили снаряды по координатам пункта временной дислокации украинских формирований.

Несколькими точными выстрелами артиллеристы уничтожили резервы ВСУ и сорвали ротацию подразделений неонацистов. После выполнения боевого задания расчёт оперативно меняет позицию, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"