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Из-за обстрела ВСУ загорелся мусорный полигон под Белгородом

11:02
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Люди не пострадали

Рядом с городом Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны Украины загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области сообщили о новых обстрелах ВСУ
Два человека погибли в Белгородской области при обстреле ВСУ

По его информации, в районе мусорного полигона разорвались восемь снарядов. Пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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