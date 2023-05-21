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Собянин рассказал об успешном развитии проекта "Активный гражданин"

10:48
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Ему исполнилось 9 лет

Почти шесть с половиной миллионов москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин" за девять лет его работы. Онлайн-платформа создана для голосования по важным для города вопросам.

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И, как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, более 3 тысяч 900 решений, поддержанных москвичами, уже реализованы. Благодаря неравнодушным горожанам запустили и улучшили более 50-ти электронных сервисов и госуслуг, сформировали список домов для программы реновации.

За эти годы благоустроили около двух тысяч общественных пространств и выбрали проекты обновления крупных природных парков. Участники голосований также дали названия десяткам городских объектов и выбрали цвет для обозначения Некрасовской линии, сообщает "ТВ Центр".

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