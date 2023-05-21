9 человек погибли в давке во время футбольного матча в Сальвадоре

Около 500 болельщиков получили травмы

Девять погибших и сотни пострадавших. Футбольный матч в Сальвадоре обернулся трагедией из-за начавшейся у входа на стадион давки.

Некоторые болельщики, как выяснилось, приобрели поддельные билеты, но решили, что это не причина пропускать игру любимой команды и попытались прорваться на трибуны. В ходе завязавшейся потасовки полиция применила слезоточивый газ.

Матч прервали, и фанаты ринулись к выходу, сметая всё на своём пути. Травмы разной степени тяжести получили примерно 500 зрителей. Большинству из них медицинскую помощь оказали прямо на месте. Ещё около ста человек пришлось госпитализировать, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"