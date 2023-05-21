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Военные моряки отмечают День Тихоокеанского флота

12:17
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Торжества проходят во Владивостоке

В России сегодня отмечают годовщину основания Тихоокеанского флота. Одному из крупнейших оперативно-тактических соединений нашей страны исполнилось 292 года, сообщает "ТВ Центр".

Основные торжества проходят на главной базе флота во Владивостоке. По традиции, на боевых кораблях этот день начался с поднятия Андреевского флага. На палубах прошли торжественные построения личного состава. Отличившимся военнослужащим вручили награды.

По итогам года Тихоокеанский флот в шестой раз был признан лучшим в составе ВМФ России. В последнее время он усилился новейшими подводными лодками и кораблями. Активно участвуют морские пехотинцы и в спецоперации по защите Донбасса, проявляя подлинные примеры героизма и самоотверженности.

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