В Москве прошла акция "Ночь в музее"

Она стала ярким событием весны

Одно из самых ярких культурных событий этой весны. В Москве прошла всероссийская акция "Ночь музеев", на городских площадках для гостей подготовили увлекательные программы.

На ВДНХ можно было посетить экскурсию "Плейлист космонавта" и узнать, какие песни первыми звучали на орбите нашей планеты. В залах посетителей встречали фантастические персонажи, а прямо под куполом павильона показали спектакль о том, как любовь помогает преодолеть силу земного притяжения.

В Зелёном театре звучали струнные и ударные - там играл джазовый оркестр. А в Новой Третьяковке выступил с лекцией главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Там же состоялся концерт, участники которого исполнили произведения Чайковского, Шостаковича и Стравинского, сообщает "ТВ Центр".

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