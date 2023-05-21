ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге открылся Фестиваль тюльпанов

12:42
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Он продлится два дня

Жители и гости Санкт-Петербурга в эти дни могут насладиться яркими весенними красками. В городе на Неве открылся Фестиваль тюльпанов. Палитра - грандиозная: на Елагином острове распустились более 170 тысяч цветов.
В Никитском ботаническом саду стартовал парад тюльпанов

Фестиваль тюльпанов в центральном парке культуры и отдыха в Петербурге проводят уже в 11-й раз, но никогда ещё не распускалось столько цветов одновременно. С погодой повезло, говорят цветоводы. На фестивале можно воочию убедиться, что означает выражение "утонуть в цветах": 170 тысяч луковиц, более 50 сортов, четыре тысячи квадратных метров дворцово-парковых клуб.

Из всей красочной палитры посетителям особенно полюбился пышный благоухающий yellow pomponet, цветы этого сорта действительно похожи на большие жёлтые помпоны. Кстати, и этими прекрасными цветами Россия обязана Петру Великому. Именно российский император привёз из Голландии в нашу страну первые луковицы своих самых любимых цветов.

Фестиваль тюльпанов продлится в Петербурге всего два дня - ведь эти цветы столь же недолговечны, сколь и прекрасны.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тюльпаны
Тюльпаны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.