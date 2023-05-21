В Петербурге открылся Фестиваль тюльпанов

Он продлится два дня

Жители и гости Санкт-Петербурга в эти дни могут насладиться яркими весенними красками. В городе на Неве открылся Фестиваль тюльпанов. Палитра - грандиозная: на Елагином острове распустились более 170 тысяч цветов.

Фестиваль тюльпанов в центральном парке культуры и отдыха в Петербурге проводят уже в 11-й раз, но никогда ещё не распускалось столько цветов одновременно. С погодой повезло, говорят цветоводы. На фестивале можно воочию убедиться, что означает выражение "утонуть в цветах": 170 тысяч луковиц, более 50 сортов, четыре тысячи квадратных метров дворцово-парковых клуб.

Из всей красочной палитры посетителям особенно полюбился пышный благоухающий yellow pomponet, цветы этого сорта действительно похожи на большие жёлтые помпоны. Кстати, и этими прекрасными цветами Россия обязана Петру Великому. Именно российский император привёз из Голландии в нашу страну первые луковицы своих самых любимых цветов.

Фестиваль тюльпанов продлится в Петербурге всего два дня - ведь эти цветы столь же недолговечны, сколь и прекрасны.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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