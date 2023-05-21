Замглавы Минобрнауки умер в самолёте по дороге в Москву

Ему было 46 лет

Скончался заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко. Ему было 46 лет.

Замглавы ведомства умер в самолёте. Он возвращался в Москву из рабочей командировки на Кубу, сообщили в Минобрнауки.

Борт экстренно приземлился в Минеральных Водах. Вызванные к самолёту врачи пытались оказать помощь Кучеренко, но спасти его не удалось.

Пётр Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

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