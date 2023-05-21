Благоустройство территории Южного речного вокзала завершат к сентябрю

Об этом сообщил Сергей Собянин

Благоустройство территории Южного речного вокзала планируют завершить к сентябрю. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что вокзал открыли в апреле после масштабной реконструкции. К началу навигации на Москве-реке рабочие благоустроили часть набережной и пространство перед зданием вокзала, углубили дно реки.

Второй этап благоустройства предполагает полное обновление набережной и создание общественного пространства на территории вокзала. Для удобства пассажиров будут установлены более 30 информационных стел, рядом с вокзалом высадят деревья и кустарники, поставят лавочки.

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