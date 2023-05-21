Байден на саммите G7 объявил о выделении нового оружия Украине

Встреча в Хиросиме завершилась на минорной ноте

Саммит G7 в Хиросиме завершается на минорной ноте. Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом фактически признал провал ВСУ в Артёмовске, хотя и пытался завуалировать правду. Публичной реакции западных лидеров пока не последовало, но канцлер Германии снова заявил, что Украине не место в НАТО, сообщает "ТВ Центр".

Как не пыталась украинская пропаганда держать оборону и до последнего скрывать побег ВСУ из Артёмовска. все карты раскрыл сам Владимир Зеленский, подпортив настроение американскому лидеру. Не забыл украинский президент воспользоваться и своим актёрским талантом. Докладывая о военном фиаско, опытный комик даже пустил слезу.

А уже на фото, которое Зеленский тут же поспешил опубликовать в соцсетях, политики улыбаются, словно, эта новость никак не отразилась на их взаимоотношениях. Вот только эксперты в этом не уверены.

Дургас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона: "Несколько недель назад ему прямым текстом сказали: "Иди в контратаку или согласись на переговоры о капитуляции". Эта информация пришла из Белого дома, это фактически утечка. В итоге было несколько атак, но так ничего значительного и не получилось достичь".

Утешительный приз от Вашингтона не заставил себя долго ждать. Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники на сумму 375 миллионов долларов. И, конечно, ещё немного театрального сочувствия, мол – продолжайте сражаться до последнего украинца.

Что касается пресловутых истребителей, которые так усиленно выпрашивал Зеленский, поставки начнутся не раньше конца лета. Предположительно США, Великобритания, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Дания, планируют передать Киеву около 70 самолётов F-16. Американские эксперты переживают за репутацию этих истребителей.

Впрочем, уже некоторые страны заявили, что помочь с крыльями украинскому президенту не смогут. У Италии и Германии их просто нет, но они могут обучить пилотов. Что касается вступления в НАТО, то по мнению канцлера Шольца, Киеву туда всё ещё рано. Страна не соответствует неким критериям альянса.

Своё отношение и к саммиту, и к западным лидерам демонстрировали накануне жители Австралии. Массовый митинг против НАТО и за Россию был проведён для того, чтобы продемонстрировать поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сейчас находится в британской тюрьме. Протестующие выкрикивали лозунги и несли транспаранты, призывающие мировых лидеров, наконец, сказать правду.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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