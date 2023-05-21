Новое увлечение москвичей - чем занимаются родологи

Кто-то зарабатывает большие деньги на "очищении прошлого"

Исправить грехи предков, дорого: новое поветрие в Москве. Родологи - специалисты этого доселе неизвестного профиля обещают очистить прошлое, чтобы всё наладилось в настоящем.

К ним потянулись светские дамы и прочие страждущие, готовые платить, иногда миллионы, за беседу по видеосвязи или чудодейственный семинар. Ольга Стрельцова о том, как всё это устроено, и кому родология абсолютно точно помогает обрести счастливую и безбедную жизнь (смотрите видео).

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