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В Москве прошла велогонка "Садовое кольцо"

15:36
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

В ней приняли участие более тысячи человек

Москва сегодня отдана любителям двухколёсного транспорта. Утром в центре столицы состоялась велогонка "Садовое кольцо", магистраль была закрыта для автомобилистов.
В Москве прошла ночная велогонка

Спортсмены стартовали в 9 утра с проспекта Академика Сахарова. В соревновании приняли участие больше тысячи человек. Гонщики разных уровней подготовки боролись за награды на дистанциях от 16-ти до 109-ти километров в восьми возрастных категориях - от 19-ти до 65-ти лет. Каждый спортсмен получил на финише памятную медаль, а победители - ценные призы.

А в полдень начался традиционный фестиваль, самое масштабное событие весеннего велосезона. Причём, это праздник не только двухколёсного транспорта, но и других средств индивидуальной мобильности. Всего собрались более 40 тысяч человек. Многие - в ярких костюмах, технику тоже украсили.

Праздничная колонна отправилась на большую прогулку по Садовому кольцу, и в эти минуты она ещё продолжается. Популярность велосипеда в столице растёт. С начала сезона проката москвичи уже совершили 153 тысячи поездок, сообщает "ТВ Центр".

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