Как живёт Строгино - район с лучшими в Москве пейзажами

Здесь нет вредных производств

Этот район называют местом с лучшими в городе пейзажами. Здесь нет вредных производств, зато зелень и вода - в изобилии. Любители вейкбординга, кайтинга и парусного спорта мечтают поселиться именно тут. А ещё - рядом лучший в стране МФЦ.

Всё это о московском районе Строгино. Северо-западная окраина города с вполне центровым уровнем комфорта. Наталья Тарасова о том, как меняется район и почему может стать одним из самых технологичных в мегаполисе (смотрите видео).

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