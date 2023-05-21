ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как живёт Строгино - район с лучшими в Москве пейзажами

15:07
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Здесь нет вредных производств

Этот район называют местом с лучшими в городе пейзажами. Здесь нет вредных производств, зато зелень и вода - в изобилии. Любители вейкбординга, кайтинга и парусного спорта мечтают поселиться именно тут. А ещё - рядом лучший в стране МФЦ.

Всё это о московском районе Строгино. Северо-западная окраина города с вполне центровым уровнем комфорта. Наталья Тарасова о том, как меняется район и почему может стать одним из самых технологичных в мегаполисе (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Виндсерфингисты
Виндсерфингисты
Музыканты
Музыканты
Строгино
Строгино
Детская студия танцев
Детская студия танцев
технопарк "Строгино"
технопарк "Строгино"
Строгино
Строгино
Спортивная площадка
Спортивная площадка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.