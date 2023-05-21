В Москве можно заключить военный контракт

Записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом. Один из мужчин, пришедших на московский пункт отбора на контрактную службу, сказал, что он уже давал присягу, а сейчас народ России находится в опасности и поэтому он идёт на военную службу.

Другой мужчина отметил, что военная служба по контракту гарантирует стабильность и достойный заработок.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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