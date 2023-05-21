В ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные уничтожили на территории ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в минувшие сутки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в районе города Гуляйполе Запорожской области поражён склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

Силами ПВО перехвачено 15-ть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение

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