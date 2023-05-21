В этом году в Москве построены 7 спортивных объектов

Годовой план выполнен наполовину

В Москве наполовину выполнен годовой план строительства спортивных объектов. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что с начала этого года в столице построено семь спорткомплексов. Один из крупнейших - новый корпус училища олимпийского резерва имени Гомельского в Бибирево.

Также среди новых объектов: Академия спорта "Динамо", ледовый дворец "Кристалл" и два физкультурно-оздоровительных комплекса в Ново-Переделкино и Новокосино.

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