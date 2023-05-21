Зеленский пообещал Байдену не использовать F-16 для ударов по России

Самолёты не будут задействованы и в контрнаступлении Украины

Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом на саммите G7 в Хиросиме сообщил президент США Джо Байден.

По словам главы Белого дома, он имеет категорические заверения президента Украины в том, что американские истребители не будут использоваться для полётов на российскую географическую территорию. Также Байден сказал, что F-16 не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, сообщает РИА Новости.

Тем временем влиятельное американское издание Military Watch Magazine предупредило Владимира Зеленского о судьбе истребителей F-16 на Украине. Если они вступят в бой с авиацией России, то их ждут уничтожение и, как следствие, потеря репутации. В воздушных боях устаревшая машина не сможет тягаться с российскими Су-35, МиГ-31 и Су-57, говорится в статье.

На этой неделе стало известно о том, что США и их союзники обсуждают сроки передачи самолётов F-16 Украине. Также запущен процесс обучения украинских пилотов для управления этими истребителями.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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