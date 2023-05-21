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В московских ЗАГСах проходят церемонии для юбиляров супружеской жизни

18:20
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Подробности сообщил мэр столицы

Московские ЗАГСы за 10 лет провели почти три тысячи торжественных церемоний для юбиляров семейной жизни. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что церемонии проводятся бесплатно. Работники ЗАГСов воссоздают для пар день свадьбы, который был 50 или больше лет назад. Супруги снова обмениваются кольцами и ставят подписи в почётной книге торжеств.

Такие церемонии для столичных пар, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет проводятся регулярно. Также пары могут получить единовременную выплату в центрах госуслуг.

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