На "Байконур" доставили ракету "Союз" с кораблём "Прогресс"

Старт намечен на 24 мая

На стартовом столе "Байконура" установили и привели в вертикальное положение ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-23". Старт запланирован на 24 мая.

Сейчас специалисты продолжают готовить грузовик к запуску. Как рассказали в "Роскосмосе", он доставит на МКС около двух с половиной тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции и питьевую воду. А ещё - оборудование для выращивания кристаллов, инструменты, расходные материалы, одежду, продукты и санитарно-гигиенические средства.

Кроме того, корабль везёт на станцию универсальное рабочее место, которое космонавты установят на внешней поверхности модуля "Звезда" российского сегмента МКС, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"