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На "Байконур" доставили ракету "Союз" с кораблём "Прогресс"

17:44
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Старт намечен на 24 мая

На стартовом столе "Байконура" установили и привели в вертикальное положение ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-23". Старт запланирован на 24 мая.

Появилось видео запуска "Союза-2.1а" с "Байконура"
Ракета с кораблем "Циолковский" стартовала с космодрома Байконур

Сейчас специалисты продолжают готовить грузовик к запуску. Как рассказали в "Роскосмосе", он доставит на МКС около двух с половиной тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции и питьевую воду. А ещё -  оборудование для выращивания кристаллов, инструменты, расходные материалы, одежду, продукты и санитарно-гигиенические средства.

Кроме того, корабль везёт на станцию универсальное рабочее место, которое космонавты установят на внешней поверхности модуля "Звезда" российского сегмента МКС, сообщает "ТВ Центр".

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Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
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