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На трассе под Екатеринбургом из-за дыма от пожаров столкнулись 9 машин

19:13
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Один человек погиб

Один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате массового ДТП в Свердловской области. Всё случилось на Серовском тракте, который накрыло густым дымом от природных пожаров. Видимость на дороге - практически нулевая.

Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Тулой
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По предварительным данным, столкнулись девять машин. Автомобилистов просят без необходимости не выезжать из города, использовать противотуманные фары и двигаться с минимальной скоростью. Движение по участку трассы "Екатеринбург-Алапаевск" временно ограничено.

В регионе обстановка с пожарами обострилась три недели назад. Сейчас там полыхают порядка 30-ти очагов. В дыму задыхается Екатеринбург. Жителям рекомендовано сократить время пребывания на улице, сообщает "ТВ Центр".

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