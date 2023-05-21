На трассе под Екатеринбургом из-за дыма от пожаров столкнулись 9 машин

Один человек погиб

Один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате массового ДТП в Свердловской области. Всё случилось на Серовском тракте, который накрыло густым дымом от природных пожаров. Видимость на дороге - практически нулевая.

По предварительным данным, столкнулись девять машин. Автомобилистов просят без необходимости не выезжать из города, использовать противотуманные фары и двигаться с минимальной скоростью. Движение по участку трассы "Екатеринбург-Алапаевск" временно ограничено.

В регионе обстановка с пожарами обострилась три недели назад. Сейчас там полыхают порядка 30-ти очагов. В дыму задыхается Екатеринбург. Жителям рекомендовано сократить время пребывания на улице, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"