Встречу в Хиросиме назвали пропагандистским шоу

Набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера стал итогом встречи саммита G7 в Хиросиме. Об этом заявили в российском МИДе.

На Смоленской площади отметили, что при этом государства - члены объединения не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем. МИД также указал на политизированность многосторонних форматов, в том числе и форума для глобального экономического сотрудничества – "Большой двадцатки".

Приезд на саммит G7 в Хиросиму Владимира Зеленского превратил встречу в пропагандистское шоу, а её результаты высветили смысл существования "Большой семёрки" - ведение гибридной войны с Россией.

Саммит G7 проходил 19-21 мая в Японии. На него пригласили президента Украины Владимира Зеленского. В эти же дни стало известно о том, что США выделят очередной пакет военной помощи Киеву. В него войдут ракеты, снаряды, техника и различные виды вооружений.

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