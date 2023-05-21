На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения Этны

Вулкан начал выбрасывать столбы пепла

Аэропорт города Катании на Сицилии приостановил работу из-за извержения Этны, сообщают итальянские СМИ. Вулканический пепел, выброшенный в воздух вулканом, осел на взлётно-посадочных полосах.

Этна – вулкан в Италии, на восточном побережье острова Сицилия; самый высокий действующий вулкан в Европе. Последнее крупное извержение вулкана было в феврале 2022 года, тогда он выбрасывал из юго-восточного кратера огненные фонтаны высотой до 600 метров, а также столбы пепла и дым высотой восемь километров.

Текущая деятельность Этны состоит из непрерывной дегазации вершин, взрывных извержений и частых потоков базальтовой лавы. Облака пепла от взрывных извержений особенно опасны для самолётов.

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