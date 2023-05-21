ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения Этны

19:43
  • воскресенье
  • 21 мая 2023

Вулкан начал выбрасывать столбы пепла

Аэропорт города Катании на Сицилии приостановил работу из-за извержения Этны, сообщают итальянские СМИ. Вулканический пепел, выброшенный в воздух вулканом, осел на взлётно-посадочных полосах.

Этна – вулкан в Италии, на восточном побережье острова Сицилия; самый высокий действующий вулкан в Европе. Последнее крупное извержение вулкана было в феврале 2022 года, тогда он выбрасывал из юго-восточного кратера огненные фонтаны высотой до 600 метров, а также столбы пепла и дым высотой восемь километров.

Текущая деятельность Этны состоит из непрерывной дегазации вершин, взрывных извержений и частых потоков базальтовой лавы. Облака пепла от взрывных извержений особенно опасны для самолётов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.