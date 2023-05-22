Подразделения группировки "Юг" ликвидировали два вражеских склада с боеприпасами

Министерство обороны России сообщило, что на купянском направлении минометчики и танкисты уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ, по боевикам и вражеской технике успешно отработали Су-34.

Подразделения группировки "Юг" ликвидировали два вражеских склада с боеприпасами, а также нанесли удар по месту временной дислокации батальона запрещенной в России организации "Правый сектор".

Украинские радикалы же сегодня возобновили обстрелы Донецка. Ударили натовским калибром. За сутки по ДНР выпустили 177 боеприпасов, ранены пять мирных жителей. Боевики не могут смириться с потерей Артемовска. Город полностью освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации.

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