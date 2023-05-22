Су-25 нанесли сокрушительные удары по позициям боевиков

Перед пуском кумулятивно-осколочных ракет выполнили кабрирование

Живую силу и легкобронированную технику украинских неонацистов уничтожили штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа, сообщили в Минобороны.

Экипажи нанесли сокрушительные удары, приблизившись к линии боевого соприкосновения. Перед пуском кумулятивно-осколочных ракет выполнили кабрирование - резкий набор высоты. Затем летчики выпустили тепловые ловушки. Все заданные цели успешно поражены.

"Выполняли полет на предельно малых высотах - 25 метров. Выполнил маневр, пуск неуправляемых ракет С-8 по площадной цели. Выполнили противоракетный маневр и уход из заданного района. Выполнили полет на аэродром базирования и посадку", - рассказал старший летчик.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"