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Названы имена новых героев спецоперации

08:00
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Младший сержант Алексей Камнев обеспечил устойчивую связь между командованием и подразделениями десантников

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО.

Гвардии сержант Николай Потоцкий со своим расчетом самоходного орудия вел бесперебойный и точный огонь по позициям украинских националистов. Уничтожены два танка, три БМП, семь автомобилей и большое количество радикалов. Слаженные действия бойцов позволили нашим войскам удержать занимаемые рубежи и нанести серьезный урон неприятелю.

Младший сержант Алексей Камнев, несмотря на минометный обстрел ВСУ, обеспечил устойчивую связь между командованием и подразделениями десантников. С помощью квадрокоптера он обнаружил боевиков, подходящих на бронетехнике к основным силам. Передав точные координаты, Камнев корректировал удары по целям. Резервы противника были уничтожены.

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