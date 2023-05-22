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В Греции подводят итоги парламентских выборов

08:18
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Сторонники премьера Кириакоса Мицотакиса отмечают победу

Правящая партия Греции уверенно лидирует на парламентских выборах. После подсчета 97 процентов бюллетеней движение "Новая демократия" набирает более 40 процентов голосов, сообщает "ТВ Центр".

Всю ночь на улицах столицы сторонники премьера Кириакоса Мицотакиса отмечали победу. Основной конкурент - лидер парламентской оппозиции Алексис Ципрас - уже признал свое поражение. Его партия заняла второе место.

В парламент еще прошли социалисты, коммунисты, а также православная партия "Греческое решение", которая выступает за сотрудничество с Россией и Китаем.

Впрочем, политический расклад - не окончательный. Премьер Мицотакис уже объявил, что намерен сформировать однопартийное правительство. А для этого необходимо проведение повторных выборов.

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