В Подмосковье расследуют гибель подростка при пожаре в гараже

Жертву могли запереть его сверстники

Взрослые и дети вместе и поодиночке приходят к заброшенным гаражам. На месте гибели 11-летнего мальчика - стихийный мемориал. Все, кто знал его или не знал, но шокирован произошедшей здесь трагедией, приносят цветы, игрушки и даже зажигают свечи.

В маленьком поселке все знакомы. Потому при виде паренька, который улыбается с траурного фото, у женщин непроизвольно льются слезы, а мужчин колотит крупная дрожь. Тех, кто это сделал, все знают. Погибший мальчик - не местный. 11 лет, занимался дзюдо. После уроков 19 мая из Раменского, где жил, приехал к другу в этот поселок. Погулять. Дальше - произошел конфликт. И группа детей, либо старший из них, решили наказать чужака. Дальше версии расходятся.

С участниками тех страшных событий работают следователи. Им от 8 до 15 лет. Изъято видео с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.

"Предварительно установлено, что 19 мая текущего года в вечернее время в поселке Дубовая роща Раменского городского округа в ходе тушения пожара в деревянной постройке обнаружен труп несовершеннолетнего 2011 года рождения", - сообщили в прокуратуре.

Денису тяжелее остальных. Он все это видел. Обожженные брови и ресницы - ерунда по сравнению с тем, что он пережил. Двое суток заснуть не может. После 6 вечера в момент пожара возвращался с работы.

"Бегут два мальчика и кричат - помогите, там мальчик горит. Я уже подбегал, тут еще подбежал еще один мужчина, мой сосед. Взяли лопаты, начали раскидывать сарай, разломали крышу, разрушили стенки, но увидев, что там уже все сгорело, никаких дальнейших действий уже не могли предпринять, так как был очень сильный огонь", - рассказывает он.

Все, что сейчас передают из уста в уста, указывает на одного мальчика. Подросток 13 лет. Из неблагополучной семьи. По показаниям свидетелей, у него случился конфликт с Альбертом. Которого и решили "наказать". Место расправы - вдали от жилых домов. Откуда огонь и случайность ли все, что произошло, теперь выяснит следствие.

Психологи говорят - "расправа" вряд ли планировалась заранее. Скорее дети "заигрались".

"Дети еще не умеют сопоставлять причины и следствия, ответственность поступков, естественно они баловались, они там закрыли дверь, а потом не поняли, как ее открыть, так как чересчур закрыли", - предположила семейный психолог Ирина Корчагина.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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