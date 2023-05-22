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На МКС отправилась первая арабская женщина-астронавт

08:27
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал

Успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon произвели на американском мысе Канаверал. К Международной космической станции отправился экипаж из четверых астронавтов, передает "ТВ Центр".

При этом только один из них - командир Пегги Уитсон - имеет опыт космических полётов. Для нее это будет четвертый визит на МКС. Остальные места в корабле заняли американский автогонщик и двое подданных Саудовской Аравии - в том числе первая арабская женщина-астронавт.

Стыковка со станцией ожидается в 16:24 по московскому времени. Миссия рассчитана на две недели. За это время экипаж проведет на орбите более 20 научных и технологических экспериментов.

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