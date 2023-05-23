Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Нервный день для всех - за исключением одного знака

Овны

Довольно сложный, взрывоопасный день организовали нам планеты. Ссоры и споры могут звучать повсеместно - и сегодня, и еще несколько дней. Сохраняйте благоразумие!

Тельцы

Денек сегодня так себе, мягко говоря: Юпитер в вашем знаке под перекрестным огнем Плутона и Марса. Старайтесь не попадать в ситуации, где можно оказаться крайним.

Близнецы

Вы будете редким исключением в этот нервный день - в вашем мире пока все тихо и красиво. Гармония между вашим Солнцем и Плутоном - защита от негатива!

Раки

Луна с Венерой в вашем знаке – спасение от бурных событий этого непростого дня. Занимайтесь тем, что красиво, душевно, комфортно. И все сложится в вашу пользу.

Львы

Марс в вашем знаке составил опасную конфигурацию с Плутоном и Юпитером. От вас потребуются выдержка, хладнокровие и умение абстрагироваться - хотя бы два-три дня.

Девы

Вы избавите себя от проблем, если вспомните советы мамы не доверять весеннему теплу. Сейчас велик риск простудиться на сквозняке или подхватить инфекцию.

Весы

Вам не стоит делать сегодня две вещи: начинать новые романы и вступать в денежные отношения с друзьями. И то и другое не закончится ничем хорошим, увы!

Скорпионы

На работе или в бизнесе у вас сегодня появятся трудные задачи. Помните, что поспешность и желание показать себя незаменимыми - плохие помощники.

Стрельцы

Студентам и ученикам сегодня будет сложно на экзаменах, тестах, контрольных. Вам также не стоит без подготовки выступать - красноречие может подвести.

Козероги

Вам могут не заплатить положенные деньги или гонорар. Но это не навсегда: когда планеты встанут по-другому, вы все получите, если захотите.

Водолеи

Вам не стоит возлагать больших ожиданий на обещания и даже гарантии, полученные в этот день. Сегодня люди ведут себя непредсказуемо, в том числе вы.

Рыбы

Внезапные события могут вас с кем-то рассорить. Есть риск, что вас обманут или предадут, поэтому рассчитывайте только на себя и не доверяйте никому своих тайн.

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