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Военкоры рассказали о мощном ударе ВС России по Днепропетровску

08:38
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Минобороны пока не комментировало эту информацию

Российские военные впервые за время проведения специальной военной операции на Украине нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. Об этом рассказали в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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Как отметили военкоры, в Днепропетровске прогремело не менее полутора десятков взрывов в результате ударов, которые ВС России наносили крылатыми ракетами Х-101 и Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками "Герань". После этого по Днепропетровску была нанесена вторая волна ударов дронами.

Наряду с объектами в Днепропетровске мишенями стали объекты в Харькове и Запорожье, который находится под контролем украинских военных.

Российское Министерство обороны пока не давало комментариев по поводу этих сообщений, украинские власти также не комментировали взрывы в Днепропетровске.

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине, начавшуюся в феврале 2022 года. 21 мая в Министерстве обороны рассказали, что ракетчики ВС России они уничтожили на территории ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, в ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в районе города Гуляйполе Запорожской области поражен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

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