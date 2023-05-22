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Зеленский не явился на встречу с президентом Бразилии

08:20
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Встреча была запланирована на полях саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский по непонятной причине не явился на встречу с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силва. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал сам президент Бразилии.
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Встреча была запланирована на полях саммита "Большой семерки" (G7) в Хиросиме, на который был также приглашен Зеленский.

Как рассказал Лула да Силва, у него "была назначена двусторонняя встреча с Украиной", причем прошла информация, что украинская делегация задерживается. Бразильский политик успел принять президента Вьетнама, но "Украина не показалась", поскольку у Зеленского "определенно была другая встреча".

Президент Бразилии отметил, что его расстроило это происшествие, однако "Зеленский взрослый и знает, что делает". Со стороны официального Киева никаких объяснений по этому поводу не последовало, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США с призывом прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. Это не понравилось канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который предложил "заявить странам Южной Америки, Африки, Азии, что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени". По утверждению главы германского правительства, "нападения сильной страны на соседа являются для нас проблемой и в том случае, если это происходит далеко".

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