Вашингтон фактически разрешил Украине использовать их для ударов по Крыму

Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма "одобрили развязывание ядерной войны". Такое заявление сделал в понедельник, 22 мая, крымский вице-премьер и постоянный представитель этого региона при президенте России Георгий Мурадов.

Он прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории России, но Крым российским не считает.

Как отметил российский политик, это произошло "по недомыслию или из злого умысла", при этом "ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления".

Мурадов указал, что в Севастополе базируется Черноморский флот России, посягательство на одну из основ стратегической безопасности обязывает нашу страну применить против этого все имеющиеся средства. Российским военным "придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений", преимущественно это аэродромы Польши и, возможно, Румынии, цитирует политика РИА Новости.

Украина долгое время выпрашивала у своих западных союзников истребители, но до недавнего времени могла рассчитывать лишь на старые советские машины, оставшиеся на вооружении у ряда стран. Однако стало известно, что США и их союзники обсуждают сроки передачи самолетов F-16 Украине, также запущен процесс обучения украинских пилотов для управления этими истребителями.

Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России.

Однако ни Украина, ни Запад не признают итоги референдумов о присоединении Крыма и Донбасса к России, а также продолжают называть эти территории украинскими, "незаконно оккупированными" Россией. Соответственно, обещание не наносить удары по российской земле не распространяется, с позиции Киева и Запада, на Крым и Донбасс.

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