Главе Минтруда предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Авторы предложения считают, что это "повысит прочность" экономики России

В условиях повышенного внешнего давления на российскую экономику необходимо удлинить рабочую неделю. Такое мнение высказали в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

В письме ассоциации к министру труда России Антону Котякову, которое в понедельник, 22 мая, публикуют "Известия", говорится, что рестрикции увеличили нагрузку на экономический сектор России. При этом необходимо повысить прочность российской экономики и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год.

Авторы инициативы предложили брать пример с советских граждан, которые в годы Великой Отечественной войны работали по шесть и даже семь дней в неделю.

За несколько лет до этого в России начали обсуждать переход на четырехдневную рабочую неделю по предложению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост главы правительства. Высказывались различные мнения, до законодательного оформления этой инициативы дело пока не дошло.

Вслед за этим депутат Николай Арефьев высказал противоположное мнение — о необходимости увеличить рабочую неделю, поскольку "российская экономика может восстановиться только благодаря этому". Парламентарий потребовал "и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая".

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