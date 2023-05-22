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Бананы в России могут признать социально значимым продуктом

09:26
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Бананы по популярности обошли яблоки

Бананы могут признать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития, узнала газета "Известия".

Кроме того, предлагается временно обнулить ставки таможенной пошлины на бананы. Сейчас она составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. В последние годы импорт бананов в России остается на уровне 1,3-1,5 миллиона тонн в год. Один из крупнейших поставщиков – Эквадор. В прошлом году отгрузки бананов в Россию упали, что вызвало рост розничных цен.

Россияне съедают 9,8 кг бананов в год на душу населения, отмечают "Известия". Тропический фрукт по популярности даже обошел яблоки.

Идею признать бананы социально значимым продуктом поддерживают в Госдуме. По мнению депутата Николая Арефьева, отмена экспортной пошлины не приведет к большим потерям федерального бюджета. Выпадающие доходы будут компенсированы ростом поставок.

"Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как "Доширак" — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный, — сказал Арефьев.

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