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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на двух направлениях

09:41
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Названы имена новых героев спецоперации
Последние данные о ходе спецоперации

Как уточнил политик, инициатива на этих направлениях находится в руках российских военных, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины.

Врио главы ДНР сообщил, что ракеты Storm Shadow, которыми ВС Украины обстреляли Мариуполь, упали в районе бывшего военного аэродрома, сведений о пострадавших нет.

Пушилин также рассказал, что в Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения, там будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, сообщает ТАСС.

Ранее военкоры рассказали, что российские военные впервые за время проведения специальной военной операции на Украине нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. В городе прогремело не менее полутора десятков взрывов в результате ударов, которые ВС России наносили крылатыми ракетами Х-101 и Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками "Герань". После этого по Днепропетровску была нанесена вторая волна ударов дронами. Эту информацию пока не подтверждало Минобороны России.

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