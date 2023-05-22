Собянин: Производство продуктов питания в Москве выросло в январе-марте

Продукция столичных компаний реализуется не только в Москве, но и в регионах

В Москве в I квартале 2023 года выросло производство продуктов питания. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, рекорд установила рыбная продукция — 10,8 тыс. тонн за январь-март. Это на 17,5% превышает показатели прошлого года. Выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий вырос на 10,8%. На 10% увеличилось производство хлеба недлительного хранения.

Кроме того, московские компании стали изготавливать больше колбасных, мясных изделий и субпродуктов.

Продукция столичных компаний представлена не только на полках московских магазинов, но и других регионов, в том числе за границей.

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