ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Производство продуктов питания в Москве выросло в январе-марте

09:49
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Продукция столичных компаний реализуется не только в Москве, но и в регионах

В Москве в I квартале 2023 года выросло производство продуктов питания. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, рекорд установила рыбная продукция — 10,8 тыс. тонн за январь-март. Это на 17,5% превышает показатели прошлого года. Выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий вырос на 10,8%. На 10% увеличилось производство хлеба недлительного хранения.

Кроме того, московские компании стали изготавливать больше колбасных, мясных изделий и субпродуктов.

Продукция столичных компаний представлена не только на полках московских магазинов, но и других регионов, в том числе за границей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Осмотр московского мельничного комбината
Осмотр московского мельничного комбината
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.