У этих государств свои приоритеты

Развивающиеся страны не приемлют позицию Запада по ситуации на Украине и их нарратива в отношении России. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что у расположенных вдали от Европы государств есть свои приоритеты. Это осложнит планы "Большой семерки" по корректировке международной повестки относительно урегулирования конфликта на Украине.

Развивающиеся страны считают, что потребность в мире перевешивает потребность в победе, при этом конфликт, критически опасный для Европы, не является приоритетом для расположенных вдали от нее наций, пишет газета.

Ранее в Министерстве иностранных дел России указали, что итогом встречи саммита G7 в Хиросиме стал набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера. Члены объединения не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем, отметили в ведомстве. МИД также указал на политизированность многосторонних форматов, в том числе и форума для глобального экономического сотрудничества – "Большой двадцатки".

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