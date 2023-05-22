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В КНР отметили неприемлемость позиции Запада по России для развивающихся стран

09:59
  • понедельник
  • 22 мая 2023

У этих государств свои приоритеты

Развивающиеся страны не приемлют позицию Запада по ситуации на Украине и их нарратива в отношении России. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет South China Morning Post.
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Издание отмечает, что у расположенных вдали от Европы государств есть свои приоритеты. Это осложнит планы "Большой семерки" по корректировке международной повестки относительно урегулирования конфликта на Украине.

Развивающиеся страны считают, что потребность в мире перевешивает потребность в победе, при этом конфликт, критически опасный для Европы, не является приоритетом для расположенных вдали от нее наций, пишет газета.

Ранее в Министерстве иностранных дел России указали, что итогом встречи саммита G7 в Хиросиме стал набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера. Члены объединения не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем, отметили в ведомстве. МИД также указал на политизированность многосторонних форматов, в том числе и форума для глобального экономического сотрудничества – "Большой двадцатки".

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