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В районе Артемовска артиллерия работает в направлении Часова Яра

11:37
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Туда ВСУ стягивают резервы

Предельно малая высота - значит, до земли всего 25 метров. При этом скорость - 900 километров в час. В таких условиях работают пары штурмовиков Су-25СМ. На этот раз поставлена задача нанести удары по живой силе и легкобронированной технике ВСУ в районе линии соприкосновения. Пилоты используют 80-миллиметровые кумулятивно-осколочные неуправляемые ракеты.
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На южнодонецком направлении российская артиллерия срывает попытку противника подвезти боеприпасы и провести ротацию личного состава на передовых позициях в районе Новомихайловки. Огнем уничтожены три грузовых автомобиля. Бронетехнику и замаскированные укрепленные позиции накрывают из самоходной артиллерийской установки "Мста-СМ2".

На запорожском направлении бронегруппа в составе нескольких БТР и танка наносит удар по позициям ВСУ в лесопосадке. Здесь же в районе города Орехов наблюдательный пункт атакуют при помощи дрона-камикадзе. Барражирующий боеприпас залетает в блиндаж через смотровое отверстие.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Ударами ракетного подразделения "Южной" группировки войск уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в Андреевке и 54-й механизированной бригады ВСУ. Артиллерийские подразделения нанесли огневой налет по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ "Правый сектор" (запрещенная в России организация) в районе населенного пункта Новгородское".

Редкие кадры боевой работы подвижного отряда заграждений. Ивановские десантники выяснили направление, где противник может пойти в атаку. На передний край выезжает отряд на двух БТР-Д с установками дистанционного минирования.

В районе Артемовска артиллерия работает в направлении Часова Яра, куда ВСУ стягивали резервы и эвакуировали своих бойцов. Идут бои к западу от города в районе поселка Хромово и села Ивановское. В самом Артемовске штурмовики показали склады завода игристых вин. На стеллажах - около 6 миллионов бутылок урожая разных лет. Есть даже 2015-го. Все - в целости и сохранности.

Ну а пока российские отряды начали разминировать здания и оценивать уцелевшую инфраструктуру.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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