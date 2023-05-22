Артемовск все-таки пал

Крым не дает покоя ни украинским националистам, ни их американским сателлитам. У Киева теперь есть уверенность - если что, хозяин не поругает.

"Мы не ограничивали Украину в возможностях наносить удары на своей территории в пределах международно признанных границ. Мы сказали, что не позволим с помощью американских и западных систем атаковать Россию. А Крым - это Украина", - сказал Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

"Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части "благословения" киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект России. Важно, чтобы США полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России", - заметил посол России в США Анатолий Антонов.

В Лондоне, например, после атаки на "Северные потоки" запереживали, что у России тоже есть возможность нанести урон подводной инфраструктуре Королевства. Daily Mail рисует красочный сценарий, как российские водолазы-шпионы могут перерезать кабели, соединяющие инфраструктуру банков, больниц и других учреждений. Сценарий по сути повторяет то, что было сделано в отношении "Северных потоков".

Немецкие СМИ пишут о новых подробностях в деле: "В агентурном триллере о саботаже трубопровода еще многое неясно. Но появляется все больше доказательств того, что в этом замешаны как минимум двое украинцев".

Как сообщается, следователи нашли турагентство в Польше, которое, вероятно, и арендовало ту самую яхту "Андромеда", на которой диверсанты подплыли к месту преступления. Турагентство зарегистрировано двумя гражданами Украины. В этом случае США и Великобритания, на которых указывали улики, могут выйти из воды сухими, обвинив в терактах Киев.

Украинский президент сейчас готов буквально на все, чтобы получить новую дозу вооружения. Вот и на саммите G7 в Японии сравнивает пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. В нашем МИД ответили: "Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом".

Как ни старалась украинская пропаганда снизить значение стратегического города - не получилось. Американский журналист Джексон Хинкл посчитал количество провалов ВСУ, случившихся только на прошедшей неделе: "Бахмут пал, впереди Часов Яр. Командир Залужный находится в критическом состоянии. Весеннего наступления так и не случилось. Украина потеряла ошеломляющее количество мужчин. Зеленский продолжает попрошайничать по всей Западной Европе".

Фотографируясь и обнимаясь с каждым, кто выделит помощь. А вот президент Бразилии, выступающий за мир без оружия, не заслужил. Лула да Силва пожаловался, что украинский президент встречу с ним проигнорировал: "В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждем и вдруг получаем информацию о том, что они задерживаются. Я тем временем посетил президента Вьетнама. Но даже после Украина не показалась. У него определенно была другая встреча. Я не был разочарован. Зеленский взрослый и знает, что делает".

Это многих рядовых европейцев и пугает. В Германии сотни человек вновь вышли на улицы и требовали прекратить поставки вооружения Киеву. В Болгарии многотысячная армия демонстрантов закидала яйцами и красной краской здание Евросоюза. Люди скандировали, что Болгария - зона мира, и требовали придерживаться нейтрального статуса в украинском конфликте.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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