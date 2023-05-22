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США должны найти решение проблемы госдолга до 1 июня

11:51
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Сегодня у Джо Байдена запланирована встреча со спикером Палаты представителей

Соединенные Штаты не смогут выполнять свои финансовые обязательства, если не повысят потолок госдолга. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает "ТВ Центр".

До 1 июня американское правительство должно найти решение вопроса, иначе государству грозит дефолт.

Сегодня у Джо Байдена запланирована встреча со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Во время переговоров глава Белого дома попытается продавить повышение госдолга без каких-либо условий.

Утвердить это решение должен Конгресс. Сейчас его контролирует оппозиционная власти - Республиканская партия. Для повышения госдолга ее представители требуют значительного снижения государственных расходов, в том числе на поставки оружия Украине.

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