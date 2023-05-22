Crew Dragon с космическими туристами стартовал к МКС

На борту - первая арабская женщина-астронавт

Каждый старт с космодрома на мысе Канаверал - настоящее шоу для зрителей, которые заблаговременно занимают места на набережной расположенного напротив городка Тайтусвилл. Но к нынешнему запуску внимание особое.

В 00:37 по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала в космическое пространство. Ее задача - вывести на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon.

К Международной космической станции направляется экипаж из четверых астронавтов. Причем только один из них имеет опыт космических полётов. Зато рекордный: по длительности пребывания в космосе - 665 суток - у Пегги Уитсон нет равных. Нынешний визит на МКС станет для нее уже четвертым. Дважды она летала к станции на российском "Союзе". 63-летняя ветеран NASA уже не думала о новых полетах, когда в компании "Аксиом Спейс" именно ее выбрали командиром второго коммерческого рейса.

"Я очень рада снова вернуться в космос. Но ещё больше рада приветствовать трёх новых астронавтов. Также с нами здесь находится "Джиджи" - в своем маленьком скафандре", - сказала Уитсон.

Джиджи - это плюшевый мишка, талисман миссии и индикатор невесомости. Остальные кресла в корабле заняли американский автогонщик, пилот-любитель и предприниматель Джон Шоффнер, а также двое подданных Саудовской Аравии.

В королевстве нынешний полет называют историческим. Первым и единственным саудовцем, побывавшим до этого в космосе, был принц Султан ибн Салман в 1985 году. На этот раз, помимо его соотечественника военного летчика Али аль-Карни, на борт МКС вступит и Райана Барнауи – первая арабская женщина-астронавт.

Миссия рассчитана почти на две недели. За это время экипаж проведёт на орбите более 20 научных и технологических экспериментов. Стыковка со станцией ожидается в 16:24 по московскому времени.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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