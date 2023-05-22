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Ученые пока не могут оценить мощность извержения вулкана Этна

11:57
  • понедельник
  • 22 мая 2023

В районе вершины сейчас низкая облачность

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Черным пеплом засыпало улицы города Катания. А также взлетно-посадочные полосы международного аэропорта, сообщает "ТВ Центр".

Работу воздушной гавани пришлось приостановить, так как условия небезопасны для полетов. Многие рейсы отменили, часть - перенаправили в другие аэропорты.

Ученые предполагают, что выбросы пепла и лавы происходят из юго-восточного кратера. Однако оценить мощность и вероятные последствия извержения специалисты пока не могут. В районе вершины Этна сейчас низкая облачность, небо затянуто тучами.

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Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна
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