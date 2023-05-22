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Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам

10:20
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Их обвиняли в неуплате более 300 миллионов рублей

Блогеры Лерчек и Артемчек (Валерия и Артем Чекалины) полностью погасили долг перед Налоговой службой. Всего они заплатили 311 миллионов рублей.

О том, что блогеры выполнили требования об уплате доначисленных налогов, сообщил их адвокат. По его словам, теперь защита ждет "какой-то положительной реакции на инициативу".

"Думаю, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто так же подпал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить в добровольном порядке доначисленные налоги", — сказал адвокат Telegram-каналу Shot.

По данным канала, блогеры взяли деньги для уплаты налогов в долг.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело о неуплате налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год.

Позже в отношении пары было возбуждено еще одно уголовное дело - о легализации (отмывании) средств в особо крупном размере.

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