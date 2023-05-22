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В Якутии сложилась сложная ситуация с паводками

14:48
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Спасатели оказывают пострадавшим всю необходимую помощь

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия паводков. Сложная ситуация в Якутии, в зоне бедствия пять населённых пунктов, передает "ТВ Центр".

Спасатели оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Группировку усиливают в Таттинском районе. Там принято решение создать временный канал для пропуска воды на одном из участков трассы "Колыма". Это поможет отвести паводок и защитить ближайшие населенные пункты.

На это время отрезок дороги будет закрыт, а уже когда вода уйдет, его отремонтируют, говорят специалисты. Также в регионе работает комиссия, которая подсчитывает ущерб от стихии.

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