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Стартовала всероссийская акция "День полярного кино"

12:16
  • понедельник
  • 22 мая 2023

В программе - как современные, так и архивные киноленты

Всероссийская акция "День полярного кино" стартовала в разных регионах страны. Мероприятие проходит уже третий год подряд, сообщает "ТВ Центр".

В домах культуры, музеях библиотеках и школах демонстрируют документальные фильмы, посвященные освоению Арктики и Северного морского пути.

В программе - как современные, так и архивные киноленты, самую раннюю из которых сняли в 1914 году. Проект реализуется за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив.

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