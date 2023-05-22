Стартовала всероссийская акция "День полярного кино"

В программе - как современные, так и архивные киноленты

Всероссийская акция "День полярного кино" стартовала в разных регионах страны. Мероприятие проходит уже третий год подряд, сообщает "ТВ Центр".

В домах культуры, музеях библиотеках и школах демонстрируют документальные фильмы, посвященные освоению Арктики и Северного морского пути.

В программе - как современные, так и архивные киноленты, самую раннюю из которых сняли в 1914 году. Проект реализуется за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив.

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