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ФСБ предотвратила теракты в Оренбургской области

10:02
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Россиянин планировал поджоги в разных городах области

ФСБ предотвратила теракт в городе Новотроицк Оренбургской области. Задержан россиянин 1997 года рождения.

Как рассказали в ФСБ, молодой человек готовил поджоги на железнодорожной станции Новотроицка, в здании военкомата города Орск и отдела ФСБ. Действовал он по указанию украинских спецслужб, на что указывает найденная в телефоне переписка.

При обыске у россиянина нашли компоненты для изготовления бомбы.

Впоследствии задержанный планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

Возбуждено уголовное дело.

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