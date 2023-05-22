ФСБ предотвратила теракты в Оренбургской области

Россиянин планировал поджоги в разных городах области
ФСБ предотвратила теракт в городе Новотроицк Оренбургской области. Задержан россиянин 1997 года рождения.
Как рассказали в ФСБ, молодой человек готовил поджоги на железнодорожной станции Новотроицка, в здании военкомата города Орск и отдела ФСБ. Действовал он по указанию украинских спецслужб, на что указывает найденная в телефоне переписка.
При обыске у россиянина нашли компоненты для изготовления бомбы.
Впоследствии задержанный планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил.
Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"