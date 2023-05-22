Валаамский монастырь на Ладожском озере открыл двери для туристов

Новый сезон начинается в день, когда православные вспоминают самого почитаемого святого - Николая Чудотворца

Крестный ход в честь святителя Николая Чудотворца считается на острове Валаам символическим началом паломнического сезона. Вынос ковчега с мощами из Спасо-Преображенского собора, затем водное путешествие к Никольскому скиту - большое событие для верующих со всей России.

Архипелаг, на котором стоит монастырь, расположен в Ладожском озере. Это огромная акватория, почти море, с непредсказуемым характером и страшными внезапными штормами. Поэтому навигация открывается только к лету. Обитель стоит здесь так давно, что даже дата ее основания неизвестна: то ли 12 век, то ли 14-й. И всегда, даже в годы революций, сюда ездили паломники.

"В Российской Империи на тот момент было более 1200 монастырей, все были закрыты. Валаам оказался на территории Финляндии и продолжил свою работу до 1939 года. Не был превращен ни в колонию, ни в больницу психиатрическую, здесь была монашеская жизнь до 1940-го", - отметила Ирина Матвеева, старший методист экскурсионного отдела паломнической службы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Годы советско-финской войны насельники все же ушли из этих мест. Здесь открылся интернат для инвалидов войн. Возрождение монастыря началось в 1980-х. Возобновилось и паломничество.

Попасть сюда можно только по воде - либо из Приозерска, это Ленинградская область, либо из карельской Сортавалы. В этом году там расширили причал, он откроется 2 июня. На острове говорят: гостей с каждым годом все больше. Экскурсионные группы отправляются сюда прямо из Москвы и Петербурга на речных круизных лайнерах.

"Наша паломническая служба при монастыре вынуждена наращивать с каждым годом количество гидов. В этом году уже в два раза надо больше, чтобы никто не остался без внимания", - указал иеромонах Давид, глава Смоленского скита.

Походы по историческим местам - лишь формальная часть программы, говорят гиды. Дальше начинается самое главное.

Несмотря на огромное количество гостей, Валаам всегда кажется безлюдным. Все, кто приезжает сюда, стараются найти место для уединения. Люди как будто рассредотачиваются по этому острову. Так здесь принято. За этим едут. Планируют погулять несколько часов - и остаются на дни. Бегут от суеты и шума больших городов. От мирских забот. Переживают здесь личное горе. Изучают историю, наслаждаются чудесными природными пейзажами. Или просто рыбачат.

Это такое место силы в тихом уголке Карелии. Намоленное и мудрое. Как будто вдали от всех событий в нашем мире, не растерявшее своей чистоты за века. На острове говорят: тот, кто хотя бы раз приезжает сюда туристом, обязательно возвращается паломником.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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