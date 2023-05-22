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Рослесхоз отверг версию диверсий при возникновении лесных пожаров

10:39
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Пожары возникают из-за небрежности людей

Главными причинами больших лесных пожаров весной в ряде российских регионов стали не диверсии, а неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.
Человеческий фактор: как справиться с лесными пожарами

По мнению Советникова, вряд ли можно говорить о диверсиях в этой связи — это "громкое слово".

Чтобы избежать возникновения природных пожаров, важно строго соблюдать правила противопожарной безопасности, поддерживать в порядке соответствующие территории и расположенные на них электросетевые объекты.

В трех субъектах Российской Федерации выявлены недостатки при подготовке к нынешнему сезону — "мы примем меры, чтобы в следующем году это не повторилось", цитирует главу Рослесхоза ТАСС.

Проблема лесных пожаров неоднократно обсуждалась российским властями на высшем уровне. В апреле представители Рослесхоза и Министерства чрезвычайных ситуаций докладывали главе государства о ситуации в регионах. Владимир Путин подчеркивал необходимость оказать помощь пострадавшим, избегая при этом бюрократии.

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